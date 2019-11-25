الإسماعيلي بالزي الرسمي أمام الجزيرة الإماراتي

يظهر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى بالزي الرسمي " القميص الأصفر والشورت الأزرق " ، فيما سيرتدى فريق الجزيرة الإماراتى القميص الأبيض مع الرمادى والشورت الأبيض . جاء ذلك ، خلال فعاليات الاجتماع الفنى للمباراة التى ستقام غدا الثلاثاء باستاد هزاع بن زايد، فى إطار جولة الإياب من دور ثمن النهائى ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية". غدا الثلاثاء باستاد هزاع بن زايد، فى إطار جولة الإياب من دور ثمن النهائى ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية". شهد فعاليات الاجتماع الفنى منصور الحربى منسق البطولة وأحمد الرابعة مراقب المباراة بجانب طارق أبو الليل ومحمد سالمان عضوا الجهاز الإدارى للاسماعيلى فضلا عن مندوب الجزيرة ومسئول أمنى بإمارة أبوظبى. الرابعة مراقب المباراة بجانب طارق أبو الليل ومحمد سالمان عضوا الجهاز الإدارى للاسماعيلى فضلا عن مندوب الجزيرة ومسئول أمنى بإمارة أبوظبى. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على مجموعة من التعليمات المقرر الالتزام بها خلال المباراة التى ستقام بحضور جماهيرى. وكان أنهى الدراويش مباراة الذهاب بالفوز بهدفين دون رد سجلهما مهاجم الفريق بنسون شيلونجو.

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