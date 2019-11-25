أحمد عبدالله.. الجندي المعلوم في إنجاز المنتخب الأولمبي

يعد أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، من الجنود المعلومين في إنجاز المنتخب الأولمبي بالوصول للأوليمبياد والفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة .
وحرص أحمد عبدالله على تلبية كلطلبات الجهاز الفني للمنتخب وتوفير كل سبل الراحة منذ تعيينه في اللجنة المؤقتة وتكليفه بالإشراف على الفريق الوطني، بجانب وجوده مع المنتخب باستمرار لمتابعة كل احتياجات الجهاز الفني واللاعبين، ما ساعد الفريق على تقديم أداء مبهر وتحقيق نتائج رائعة .
وحقق منتخب مصر الأولمبي بطولة امم أفريقيا للشباب بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار 2-1 في المباراة النهائية والتي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي .
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