بروتوكول تعاون بين المقاولون العرب ونيوكاسل الإنجليزي

استقبلت إدارة نادي المقاولون العرب الوفد الإنجليزي بمنطقة نيوكاسل بشمال إنجلترا نيل ساكسون الخبير الإنجليزي وكشاف أندية البريميرليج الدوري الإنجليزي و ابراهيم هلهول المدرب المعتمد من الاتحاد الإنجليزي Fa .

وأسفرت الزيارة بعمل بروتوكول لعمل تؤمة لنادي المقاولون العرب مع احد أندية الدوري الإنجليزي، وقام محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب باستقبال الوفد واهدى درع نادى المقاولون لساكسون.

وأكد ساكسون بأنه سوف يكون

بيننا وبين النادى بروتوكول استعانة وسوف يكون هناك تبادل خبرات بين المدربين الإنجليز و المدربين بقطاع الناشئين بنادى المقاولون الي إنجلترا لخوض فترات معايشة للتدريب وفن إدارة كرة القدم والاستثمار الرياضي.

وانبهر الوفد الإنجليزي بملاعب نادي المقاولون ومشاهدة مبارايات في القطاع، مبارة الأهلي والمقاولون في الملعب الفرعي وأيضا مبارة المقاولون واسوان في الدوري

Advertisements

المصري الممتاز وحرصوا على خوض جولة في النادي مع محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين.

وانبهر الإنجليز بمستوي الاعبين الناشئين باكثر من لاعب من فريق المقاولون.

وأكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة والمشرف العام على الكرة بأن هذه الخطوة مهمة جداا وانه سوف يكون هناك اكثر من لاعب من قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب قريبا سيتم سفرهم لعمل فترة معايشة وأننا فى صدد تجربة النجم العالمى ابن ذئاب الجبل محمد صلاح لكى يكون ابناء الذئاب لهم اكثر من لاعب بصفوف الاندية الانجليزية.