رياضة | فايلر يمنح تعليماته الأخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يمنح تعليماته الأخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم منذ قليل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرته الأخيرة مع لاعبو الفريق قبل التحرك لمواجهة الجونة، بالدوري العام.

وحرص فايلر، خلال المحاصرة على منح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة، بالإضافة إلى ضرورة تقسيم اللقاء من حيث معدلات الجري بسبب أجواء درجة الحرارة.

كما طالب فايلر من اللاعبين، عدم التدخلات القوية لعدم التعرض لأي إصابات خاصةً أن الفريق يمتلك عدد كبير من المصابين خاصةً في وسط الملعب.

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وأنهى فايلر محاضرته، بشرح نقاط القوة والضعف للفريق المنافس، ووضع أساليب طرق اللعب، قبل التحرك إلى ملعب المباراة.

ومن المقرر أن تتحرك حافلة الفريق بعد قليل، إلى ملعب الجونة بالغردقة لمواجهة الجونة، في الخامسة مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري للممتاز.

ويحتل الأهلي، المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد تسع نقاط، جمعها من الفوز في أول ثلاث جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، على الجانب الآخر يحتل الجونة المركز الثالث عشر لجدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها والهزيمة في مواجهتين.