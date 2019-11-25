رياضة | اللقب الرابع يشعل المنافسة بين ثلاثة منتخبات في خليجي 24

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللقب الرابع يشعل المنافسة بين ثلاثة منتخبات في خليجي 24 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق الثلاثاء بطولة خليجي 24 والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة ثمانية منتخبات خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 8 ديمسبر وسط تطلع ثلاثة منتخبات للتتويج باللقب الرابع في تاريخهم .

وفي التقرير التالي يأخذكم الخليج 365 الرياضي في جولة لتعريفكم بالمنتخبات الثلاثة المتنافسة على اللقب الرابع وطريقهم للتتويج بالألقاب الثلاثة السابقة .

المنافسة الثلاثية على اللقب الرابع في بطولة كأس الخليج

وتكمن المنافسة الثلاثية بين ثلاثة منتخبات وهم السعودية والعراق وقطر على النحو التالي :-

السعودية تأمل لحصد اللقب بعد غياب طويل

يطمح المنتخب السعودي في الحصول على اللقب الرابع له بعد غياب طويل عن منصات التتويج حيث كانت المرة الأخيرة التي توج فيها الأخضر بلقب البطولة في العام 2003 والتي أقيمت في الكويت.

وبعد التتويج غاب الخضر عن المنافسات في بطولتين متتاليتين قبل أن يعود للمشاركة في نسخة 2002 التي أقيمت في المملكة العربية السعودية وبعد التتويج الأخير لم يذق الخضر طعم الفوز بالبطولة .

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العراق وفرصة محاصرة اللقب الرابع

يأمل المنتخب العراقي في الحصول على اللقب الرابع له بعد غياب طويل عن التتويج حيث كانت البطولة الأخيرة التي يحصل عليها أسود الرافدين في العام 1988.

ويعول المنتخب العراقي على ترسانة من اللاعبين المميزين لإستعادة اللقب الذي حصل عليه للمرة الأولى في العام 1979 في البطولة التي أقيمت على أرضة وبين جماهيره فيما حقق البطولة الثانية له في العام 1984 والتي أقيمت في عمان .

وأهداف المنتخب العراقي فرصة الفوز بالبطولة في نسختين بعد أن خسر نهائي عام 1982 بالإمارات ونسخة 1986 التي أقيمت في البحرين وخسر في المباراتين ضد المنتخب الكويتي .

قطر وفرصة ذهبية للحصول على اللقب

نجح العنابي القطري في الحصول على اللقب الأول له في العام 1992 في البطولة التي أقيمت على أرضة ووسط جمهوره قبل أن يعود في نسخة 2004 ويحصل على اللقب الثاني في تاريخه على أرضه أيضاً بفوزه على عمان بركلات الترجيح.

ونجح في عام 2014 في الحصول على اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب السعودي صاحب الأرض بهدفين مقابل هدف واحد في البطولة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية .

فمن من الثلاثي قادر على الحصول والظفر بالبطولة الرابعة في تاريخه ؟