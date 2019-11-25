رياضة | الإسماعيلي بزيه التقليدي في مواجهة الجزيرة الإماراتي بكأس العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي بزيه التقليدي في مواجهة الجزيرة الإماراتي بكأس العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الإسماعيلي ضد الجزيرة الإماراتي، والتي ستقام غدًا الثلاثاء بالإمارات بكأس محمد السادس أبطال العرب، عن إرتداء الإسماعيلي زيه التقليدي بالقميص الأصفر والشورت الأزرق.

فيما تقرر أن يرتدي الجزيرة الإماراتي القميص الأبيض مع الرمادي، والشورت الأبيض، بالمباراة التي يستضيفها ملعب هزاع بن زايد في إياب دور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.

وشهدت فعاليات الاجتماع الفني، حضور كل من منصور الحربى منسق البطولة وأحمد الرابعة مراقب المباراة بجانب طارق أبو الليل ومحمد سالمان عضوا الجهاز الإداري للإسماعيلي، ومندوب الجزيرة ومسئول أمني بإمارة أبوظبي الإماراتية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على مجموعة من التعليمات المقرر الالتزام بها خلال المباراة التى ستقام بحضور جماهيري.

وكانت بعثة الدراويش، وصلت أول أمس إلى الإمارات برئاسة محمد الكلية، لمواجهة الجزيرة الإماراتي، في إياب دور الـ16 لكأس ملك المغرب محمد السادس لأبطال العرب.

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وفاز الإسماعيلي، ذهابًا على الجزيرة الإمارتي، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية، بتوقيع الناميلي ينسون شيلونجو.

وخاض الدراويش تدريبًا مساء أمس تحت قيادة الصربي ميودراج، شهد خلاله التركيز على التسديد من خارج المرمى والضغط على حامل الكرة، بالإضافة إلى منح المدافعين تعليمات صارمة بعد التقدم بعد منتصف الملعب.

ومن المقرر لان يختتم الفريق تدريباته مساء اليوم على ملعب المباراة، وستشهد خلاله محاضرة فنية من جانب المدير الفني لشرح أساليب اللعب ونقاط ضعف وقوة المنافس.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على الجزيرة الإماراتي، مساء غدً الثلاثاء على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.