رياضة | موعد مباراة الأهلي ضد بني سويف في كأس مصر والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي ضد بني سويف في كأس مصر والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة دور الـــ32 من بطولة كأس مصر والتي سحبت يوم أمس الأحد عن وقوع النادي الأهلي حامل الرقم القياسي في مرات التتويج باللقب ضد نادي بني سويف الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية.

موعد مباراة الاهلي ضد بني سويف

وقام الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الاثنين بطرح موعد مباريات دور الاثنين والثلاثين من بطولة كأس مصر وجاءت مباراة الاهلي ضد بني سويف لتقام يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر ديسمبر على ملعب إستاد القاهرة الدولي .

توقيت متابعة مباراة الأهلي ضد بني سويف

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ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وبني سويف

تنقل مباراة الاهلي الافتتاحية في بطولة كأس مصر ضد بني سويف عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري والوحيد لمباريات الأندية والمنتخبات المصرية .

فايلر أمام تحدي جديد

ويدخل السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاهلي تحدي جديد حيث يطمح في أن يسير بخطى ثابتة نحو الحصول على اللقب الذي يستحوذ عليه المارد الأبيض فريق نادي الزمالك خلال السنوات العشرة الاخيرة ليضيفها إلى دولاب بطولات المارد الأحمر بعد بطولة السوبر .