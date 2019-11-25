رياضة | وصول المنتخب السعودي إلى الدوحة للمشاركة في خليجي 24 (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول المنتخب السعودي إلى الدوحة للمشاركة في خليجي 24 (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت منذ قليل بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي.

وتستضيف قطر بطولة كأس الخليج العربي رقم 24، بالفترة بين 26 نوفمبر الجاري، حتى 8 ديسمبر المقبل، بمشاركة 8 منتخبات.

وانضم لاعبو الهلال السعودي، إلى قائمة المنتخب عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا وتحقيق اللقب على حساب أوراوا ريد الياباني.

وتوج الهلال السعودي، ببطولة دوري أبطال آسيا بعد الفوز على أوراوا ريد الياباني، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ظهر أمس الأحد على ملعب سايتاما بالعاصمة اليابانية طوكيو، في إياب نهائي البطولة، ويحرز اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بمجموع المباراتين بثلاثية دون رد.

وكان المنتخب السعودي، خاض مباراة ودية أمام منتخب باراجواي، الثلاثاء الماضي وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، تحضيرًا للبطولة.

وأعلن رينارد المدير الفني قائمة الأخضر السعودي والمتجهة إلى الدوحة وجاءت كالآتي:-

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محمد العويس (خرج للإصابة) ، وفواز القرنى، وأمين بخارى، وعبدالله مادو، وزياد الصحفى، ومحمد خبرانى، وحسان تمبكتى، ومحمد البريك، وسعود عبدالحميد، وسلطان الغنام، وياسر الشهرانى، وسلمان الفرج، وعبدالله عطيف، ومحمد كنو، وعبدالعزيز البيشى، وعبدالإله المالكى، وتركى العمار، ويحيى الشهرى، وهتان باهبرى، ونواف العابد، وسالم الدوسرى، وفراس البريكان، وعبدالله الحمدان.

وتم استبعاد محمد العويس حارس أهلي جدة من القائمة بعد تعرضه للإصابة بكسر مضاعف في الوجه، خلال مشاركته مع فريقه أمام الفيصلي، ضمن مباريات الجولة العاشرة من كأس الملك محمد بن سلمان للمحترفين، وتأكد غيابه لما يقرب من شهرين.

كما قرر رينارد استبعاد عبدالله مادو لاعب النصر السعودي، حسب ماذكره الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر "تويتر"، بسبب الإصابة التي تعرض لها مع فريقه أمام الوحدة بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ويُعد المنتخب السعودي، واحدًا من المنتخبات التي تُصنف كقوة ضارية في منطقة الخليج العربي، نظرًا لإنجازاتها وأرقامها بالبطولة.

وتوج الأخضر، باللقب الخليجي ثلاث مرات في 1994 و2002 و2003، بينما جاء في مركز الوصيف في ست نسخ أخرى وثالثًا في سبع نسخ كما حقق المركز الرابع في نسخة واحدة.

وأسفرت قرعة بطولة الخليج العربي، عن وقوع منتخب السعودية فى المجموعة الثانية بجوار كل من "عمان والكويت والبحرين".