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رياضة | عاجل.. مواعيد جدول كأس مصر دور الـ32

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مواعيد جدول كأس مصر دور الـ32 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم جدول مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر والتي تم سحب قرعتها يوم أمس الأحد وشهدت وقوع الأهلي والزمالك في مباريات سهلة إلى حد ما وتجنب مواجهة بعضهما البعض حتى الدور النهائي .

 

وجاء الجدول كاملاً على النحو التالي :-

 

م

اليوم

التاريخ

المباراة

الملعب

التوقيت

1

الاثنين

2/12/2019

وادي دجلة ضد بيلا

ستاد بتروسبورت

02:30

2

الاثنين

2/12/2019

مصر المقاصة ضد فاركو

ستاد السلام

07:30

3

الثلاثاء

3/12/2019

نادي مصر ضد الجونة

ستاد الكلية الحربية

05:00

4

الثلاثاء

3/12/2019

الاهلي ضد بني سويف

ستاد القاهرة

07:30

5

الاربعاء

4/12/2019

المقاولون العرب ضد الجزيرة بمطروح

ستاد المقاولون العرب

02:30

6

الاربعاء

4/12/2019

الزمالك ضد الشرقية

ستاد القاهرة

07:30

7

الخميس

5/12/2019

الانتاج الحربي ضد ابوقير للأسمدة

ستاد السلام

02:30

8

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الخميس

5/12/2019

المصري ضد قنا

ستاد الجيش بالسويس

05:00

9

الخميس

5/12/2019

بيراميدز ضد النجوم

ستاد الدفاع الجوي

07:30

10

الجمعة

6/12/2019

سموحة ضد العبور

ستاد الاسكندرية

02:30

11

الجمعة

6/12/2019

إنبي ضد الترسانة

ستاد بتروسبورت

05:00

12

السبت

7/12/2019

حرس الحدود ضد بتروجيت

ستاد حرس الحدود

02:30

13

السبت

7/12/2019

الجيش ضد دكرنس

ستاد جهاز

02:30

14

السبت

7/12/2019

الاسماعيلي ضد الإعلاميين

ستاد الاسماعيلية

05:00

15

الاحد

8/12/2019

الاتحاد ضد النصر

ستاد الإسكندرية

02:30

16

الاحد

8/12/2019

أسوان ضد طنطا

ستاد أسوان

02:30

 

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