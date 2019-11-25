رياضة | عاجل.. مواعيد جدول كأس مصر دور الـ32

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مواعيد جدول كأس مصر دور الـ32 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم جدول مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر والتي تم سحب قرعتها يوم أمس الأحد وشهدت وقوع الأهلي والزمالك في مباريات سهلة إلى حد ما وتجنب مواجهة بعضهما البعض حتى الدور النهائي .

وجاء الجدول كاملاً على النحو التالي :-