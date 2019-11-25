رياضة | عاجل.. مواعيد جدول كأس مصر دور الـ32

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مواعيد جدول كأس مصر دور الـ32 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم جدول مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر والتي تم سحب قرعتها يوم أمس الأحد وشهدت وقوع الأهلي والزمالك في مباريات سهلة إلى حد ما وتجنب مواجهة بعضهما البعض حتى الدور النهائي .
وجاء الجدول كاملاً على النحو التالي :-
|
م
|
اليوم
|
التاريخ
|
المباراة
|
الملعب
|
التوقيت
|
1
|
الاثنين
|
2/12/2019
|
وادي دجلة ضد بيلا
|
ستاد بتروسبورت
|
02:30
|
2
|
الاثنين
|
2/12/2019
|
مصر المقاصة ضد فاركو
|
ستاد السلام
|
07:30
|
3
|
الثلاثاء
|
3/12/2019
|
نادي مصر ضد الجونة
|
ستاد الكلية الحربية
|
05:00
|
4
|
الثلاثاء
|
3/12/2019
|
الاهلي ضد بني سويف
|
ستاد القاهرة
|
07:30
|
5
|
الاربعاء
|
4/12/2019
|
المقاولون العرب ضد الجزيرة بمطروح
|
ستاد المقاولون العرب
|
02:30
|
6
|
الاربعاء
|
4/12/2019
|
الزمالك ضد الشرقية
|
ستاد القاهرة
|
07:30
|
7
|
الخميس
|
5/12/2019
|
الانتاج الحربي ضد ابوقير للأسمدة
|
ستاد السلام
|
02:30
|
8
|
الخميس
|
5/12/2019
|
المصري ضد قنا
|
ستاد الجيش بالسويس
|
05:00
|
9
|
الخميس
|
5/12/2019
|
بيراميدز ضد النجوم
|
ستاد الدفاع الجوي
|
07:30
|
10
|
الجمعة
|
6/12/2019
|
سموحة ضد العبور
|
ستاد الاسكندرية
|
02:30
|
11
|
الجمعة
|
6/12/2019
|
إنبي ضد الترسانة
|
ستاد بتروسبورت
|
05:00
|
12
|
السبت
|
7/12/2019
|
حرس الحدود ضد بتروجيت
|
ستاد حرس الحدود
|
02:30
|
13
|
السبت
|
7/12/2019
|
الجيش ضد دكرنس
|
ستاد جهاز الرياضة
|
02:30
|
14
|
السبت
|
7/12/2019
|
الاسماعيلي ضد الإعلاميين
|
ستاد الاسماعيلية
|
05:00
|
15
|
الاحد
|
8/12/2019
|
الاتحاد ضد النصر
|
ستاد الإسكندرية
|
02:30
|
16
|
الاحد
|
8/12/2019
|
أسوان ضد طنطا
|
ستاد أسوان
|
02:30