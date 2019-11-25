رياضة | ضربة موجعة لدورتموند تسعد برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة لدورتموند تسعد برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض نادي بوروسيا دورتموند الألمانية لضربة جديدة قبل مواجهة برشلونة الإسباني بعد غد في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا حيث يقام هذا اللقاء على أرضية ملعب كامب نو.

وأكد صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن باكو ألكاسير مهاجم بوروسيا دورتموند سيغيب عن مباراة برشلونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل للإصابة.

وأشارت إلى أن لوسيان فافر المدير الفني لبوروسيا دورتموند قرر استبعاد باكو ألكاسير للمعاناة من إصابة في الركبة بعد تدخل من لاعب بادربورن عليه خلال مواجهة الفريقين في الدوري الألماني

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وكشف عن أن غياب باكو ألكاسير سيستمر لما بعد مواجهة برشلونة وهناك احتمال لعدم لحاقه بمباراة هيرتا برلين في بطولة الدوري الألماني.

ويتصدر برشلونة المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط بينما بوروسيا دورتموند في المركز الثاني برصيد 7 نقاط فقط.