رياضة | تصريحات زيدان عن مبابي تقلب الطاولة في باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات زيدان عن مبابي تقلب الطاولة في باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد على أن فريقه لن يخوض مباراة الغد أمام باريس سان جيرمان بغرض الانتقام.

ويستضيف ريال مدريد نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي مساء غد الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو في إطار مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"لقد تحسّنا بعد هزيمة باريس السابقة، لكن مباراة الغد ليست انتقامًا".

وتابع :"أعرف مبابي منذ زمن بعيد، سيكون حضوره غدا بمثابة الامتحان، أنا بالفعل مغرم بمبابي".

وزاد :"غدا علينا التحلي بالقلب، والعقل والتركيز أمام خصم يلعب بشكل جيد جدا".

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وواصل :"غدا ستكون مباراة الجميع وليس جاريث بيل وحده، من أجل الجماهير سنرغب بتقديم مباراة جيدة، نحن نحب اللعب ضد الفرق القوية".

وأشار :"باريس سان جيرمان أحد أفضل أندية العالم، وبكل تأكيد المباراة لن تحون سهلة".

وأوضح :"أحب مبابي منذ زمن بعيد.

‏أحببته كشخص (عندما أجرى اختبارات هنا كطفل) وأحببته كلاعب، أعرفه منذ وقت طويل، لكنه لاعب الخصم".

وأتم :"لا يفاجئني أداء رودريجو وفالفيردي ما زالا شابين صغيرين، لكن رؤية ما يقومان به يجلب البهجة".