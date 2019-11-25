رياضة | السجل التاريخي للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس الخليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجل التاريخي للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تٌفتتح يوم غداً الثلاثاء النسخة الرابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر بمشاركة ثمانية منتخبات تم تقسيمهم إلى مجموعتين.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي في الوقت الذي لا تتوفر فيه البطولة على مباراة لتحديد المركز الثالث.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على السجل التاريخي للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس الخليج .

السجل التاريخي للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس الخليج

منتخب الكويت

البداية مع المنتخب الكويتي الذي شارك في البطولة خلال الثلاثة وعشرين نسخة السابقة ولعب خلالها 110 مباراة حقق الفوز في 57 لقاء وتعادل في 22 مباراة فيما تكبد مرارة الخسارة في 31 لقاء وسجل 194 هدف ومني مرماهم بـ105 هدف.

منتخب قطر

المنتخب العنابي صاحب الأرض للنسخة الحالية شاركة في جميع النسخ أيضًا ولعب 108 لقاء نجح خلالهم في تحقيق 41 مباراة وتعادل في 28 وخسر 39 لقاء ونجح لاعبوا العنابي في تسجيل 125 هدفاً وتلقت شباكهم 127 .

منتخب الإمارات

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شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في 23 نسخة ولعبوا 110 مباراة نجحوا في تحقيق 42 فوز وتعادلوا في 27 مناسبة وخسروا 41 لقاء وسجل لاعبوا الأبيض 112 هدفاً وتلقت شباكهم 136 آخرين .

منتخب البحرين

بلغت عدد مشاركات المنتخب البحريني في بطولات الخليج 22 مرة ولعبوا 100 مباراة حققوا الفوز في 30 لقاء وتعادلوا في مثلهم وخسروا 40 مرة وسجل لاعبوا المنتخب البحريني 107 هدف وتلقت شباكهم 125 آخرين.

منتخب عمان

شارك المنتخب العماني في 21 نسخة لعب خلالها 104 مباراة تمكنوا من تحقيق الفوز في 21 لقاء وتعادلوا في 23 مباراة وخسروا 60 مرة وسجل لاعبوه 81 هدفاً وإستقبلت شباكهم 176 هدفاً.

منتخب العراق

المنتخب العراقي شارك في 12 نسخة من البطولة لعب خلالها 57 مباراة تمكن من تحقيق الفوز في 11 مباراة وخسروا في 13 لقاء وسجل لاعبوا أسود الرافدين 102 هدفاً وإستقبلوا 54 هدفاً .

منتخب اليمن

أقل المنتخبات المشاركة في البطولة حيث لم يشارك فيها سوى سبعة مرات فقط ولعب خلالها 27 مباراة لم يحقق الفوز في أي لقاء فيهم وتعادل في 5 وتكبد مرارة الخسارة في 22 لقاء وسجل لاعبوا 9 أهداف وتلقى 63 هدفاً.