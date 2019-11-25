رياضة | إحصائيات تاريخية لبطولات كأس الخليج قبل إنطلاق خليجي 24

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحصائيات تاريخية لبطولات كأس الخليج قبل إنطلاق خليجي 24 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد المنتخبات العربية لإنطلاق بطولة خليجي 24 والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة يوم غداً الثلاثاء حيث تتمسك المنتخبات المشاركة في البطولة بالحظوظ الكاملة للذهاب بعيدًا في البطولة والمنافسة على اللقب .

وحصدت 6 منتخبات من المشاركين في النسخة الحالية على اللقب فيما إستعصيت بطولات كأس الخليج السابقة على منتخبين فقط وهما البحرين واليمن .

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز الأرقام والإحصائيات الخاصة بتاريخ البطولة في جميع نسخها السابقة .

الكويت الأكثر تتويجًا

يعتبر المنتخب الكويتي أكثر منتخبات القارة الصفراء تتويجًا باللقب برصيد عشرة بطولات حيث بدأ الفوز بالبطولة في أربعة نسخ متتالية قبل أن يحصل أسود الرافدين على البطولة الخامسة وينهي هيمنة الأزرق .

وبدأ المنتخبان الكويتي والعراقي في تبادل الفوز باللقب على مدار السنين المتتالية حتى نسخة العام 90 والتي وصل خلالها المنتخب الكويتي إلى اللقب السابع له في تاريخه .

وبسبب بعض الظروف السياسية غاب المنتخب الكويتي عن المشاركة في المنافسات قبل أن يعود مرة أخرى لإستكمال مشواره ويحصل على اللقب الثامن في بطولة العام 1998 وبعدها بعامين حصل على اللقب التاسع عام 1998 .

وفي اليمن 2010 وصل المنتخب الكويتي إلى اللقب العاشر في تاريخه ويدخل بطولة العام الجاري للحصول على اللقب الحادي عشر للمرة الأولى له بعد غياب تسعة عشر عاماً عن منصات التتويج ولإستعادة التألق والكبرياء .

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362 مباراة في 23 نسخة سابقة

وخلال النسخ السابقة من البطولة خاضت المنتخبات المشاركة 362 مباراة وتم تسجيل 890 هدفاً وشهدت بطولة كأس الخليج الرابعة أعلى معدل تهديفي وصل إلى 84 هدفًا بمعدل 3.82 هدف في المباراة الواحدة .

فيما شهدت أول نسخة من البطولة أقل معدل تهديفي بعد أن تم تسجيل 19 هدفاً فقط بنسبة تسجيل 1.62 هدف في المباراة الواحدة.

وفي النسخة التاسعة من البطولة إنتهت ستة مباريات بالتعادل وهو الرقم الأكبر فيما كان أقل عدد مباريات تعادل في النسخة الحادية عشر والتي لم تشهد أي تعادل حتى نهاية البطولة .

أرقام وإحصائيات

أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ البطولة هو النجم الكويتي جاسم يعقوب الذي سجل ثمانية عشر هدفاً يليه النجم العراقي حسين سعيد الذي أحرز 10 أهداف في بطولة واحدة وهي النسخة الخامسة التي أقيمت في العراق .

وتعتبر أكبر نتيجة تم تسجيلها في مباراة واحدة بتاريخ نسخ الخليج السابقة هي فوز الكويت على عمان بثمانية أهداف مقابل لا شيء وكان ذلك في النسخة الرابعة من البطولة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة .

السعودي ماجد عبد الله اللاعب الذي سجل أكثر عدد من الأهداف في مباراة واحدة كانت ذلك ضد قطر حيث دك شباك العنابي بخمسة أهداف في النسخة الخامسة من البطولة وهو نفس الرقم الذي سجله الكويتي جاسم الهويدي في شباك قطر بخليجي 14.



