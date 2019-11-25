رياضة | الصدمة.. رينيه فايلر يفتح باب رحيل عمار حمدي عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصدمة.. رينيه فايلر يفتح باب رحيل عمار حمدي عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي الباب أمام رحيل عمار حمدي عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

ووافق فايلر بشكل مبدئي على رحيل عمار لأنه لم يكن من العناصر الأساسية في القلعة الحمراء قبل تألقه مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وتألق عمار حمدي مع منتخب مصر الأوليمبي في أمم إفريقيا تحت 23 سنة وكان أحد المساهمين بقوة في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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فيما وضعت إدارة النادي شرطًا لرحيل اللاعب وهو وصول عرض أكبر من المقابل المادي الذي تعاقد به الأهلي حيث انضم إليه مقابل 10 ملايين جنيه من نادي النصر.

وينتظر مجلس الأهلي وصول عرض خليجي مناسب لعمار من منطلق تسويقه بعد التألق الأخير من المنتخب الأوليمبي في مركز لاعب الوسط المدافع.

ومن المعروف أن عمار فشل في اللعب أساسيًا مع القلعة في وجود حسام عاشور وعمرو السولية وحمدي فتحي قبل إصابته.