رياضة | عاجل.. كلوب يستبعد محمد صلاح من الفوز بالكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كلوب يستبعد محمد صلاح من الفوز بالكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزي الثنائي محمد صلاح وساديو ماني من ترشيحاته للفوز بالكرة الذهبية التي تمنح من مجلة فرانس فوتبول الشهيرة.

وأكد يورجن كلوب أن الهولن فان دايك مدافع ليفربول هو الأحق بالفوز بالكرة الذهبية لهذا العام بالنظر إلى ما يقدمه داخل الملعب بخلاف صلاح وماني.

وقال كلوب: "إذا قررت منح الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى هذا الجيل فيجب عليك منحها لليونيل ميسى ولكن إذا قررت منحها لأفضل لاعب فى الموسم الماضي فهو فيرجيل فان دايك".

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وأضاف كطلوب: "لا أعرف كيف ستسير الأمور ولكن هذه هى رؤيتي.. ميسي أفضل لاعب في هذا الجيل وفان دايك أفض لاعب في الموسم الماضي.

وتضم قائمة الـ30 لاعبًا المرشحون للفوز بالكرة الذهبية فان دايك ومحمد صلاح وساديو ماني وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وليونيل ميسي نجم برشلونة.