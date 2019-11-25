شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا غياب "أجويرو" عن السيتي والان مع التفاصيل

الإثنين 25 نوفمبر 2019 تلقى مانشستر سيتي ضربة مدوية خلال مباراة الجولة الماضية، من البريميرليج أمام تشيلسي بإصابة الأرجنتيني "كون أجويرو" مهاجم الفريق، حيث الغياب الطويل عن الملاعب.

وأكد مدرب الفريق "جوارديولا" هذا النبأ السئ لأنصار السيتي، بحيث أن المخضرم الأرجنتيني سوف يغيب عن كثيرا بما فيهم مباراة مانشستر يونايتد المرتقبة. جدير بالذكر أن أجويرو يواصل عمله بشكل دائم على أكمل وجه ممكن، بعدما سجل وصنع عدة خلال الربع الأول من منتصف الدوري ودوري أبطال أوروبا ليكون ورقة رابحة كما عهدناه دائما منذ عدة سنوات ماضية.

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