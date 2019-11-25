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قائمة باريس سان جيرمان لمباراة ريال مدريد في دوري الأبطال

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الإثنين 25 نوفمبر 2019

قائمة باريس سان جيرمان لمباراة ريال مدريد في دوري الأبطال

محمد الدمتناوي

أعلن توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، عن قائمة فريقة استعداداً لمباراة ريال مدريد في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة .

وشهدت القائمة عودة ماركو فيراتي، والذي كانت مشاركتة في محل شك، بعد الأنباء التي ترددت بشأن إصابتة مع منتخب إيطاليا.

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وجاءت قائمة الفريق الباريسي كالتالي:

حراسة المرمى: نافاس، ريكو، إنوسينت.

خط الدفاع: بيرنات، كيمبيمبي، ماركينيوس، مونييه، تياجو سيلفا، داجبا، ديالو، كواسي.

خط الوسط: فيراتي، جايي، باريديس، عادل عوشيشي.

خط الهجوم: ، مبابي، كافاني، دي ماريا، دراكسلر، سارابيا.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

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