حكام مباريات يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 25 نوفمبر 2019

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن حكام مباريات اليوم الأول من الجولة الخامسة لدور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020.



حيث تم الأعلان عن صافرة برتغالية لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وإنجليزية، لمباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس.

حكام يوم الثلاثاء من دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، تم إسنادها للحكم الإنجليزي أنتوني تايلور ويعاونه جاري بيسويك وآدم نون، الحكم الرابع كريج باوسون وقيادة تقنية الفيديو من مواطنهم ستيوارت أتويل.

ريال مدريد وباريس سان جيرمان، تم تعيين البرتغالي أرتور دياز ويعاونه روي تافاريس وباولو سواريس، الحكم الرابع فابيو فيريسيمو وقيادة تقنية الفيديو من مواطنهم تياجو مارتينيز.

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مانشستر سيتي وشاختار دونيتسك، الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش.

توتنهام وأولمبياكوس، الحكم البيلاروسي جورجي كاباكوف.

ريد ستار وبايرن ميونخ، الحكم الهولندي بيورن كيوبرس.

جالطة سراي وكلوب بروج، الحكم السلوفاكي إيفان كروزلياك.

لوكوموتيف موسكو وباير ليفركوزن، الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر.

أتلانتا ودينامو زغرب، الحكم الروسي سيرجي كاراسيف.