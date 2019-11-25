شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة المصري وبيراميدز.. «كاف» يجري تعديلات على مواعيد مباريات الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجرت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، تعديلات على مواعيد مباريات الجولات الرابعة والخامسة والسادسة من دور المجموعات من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والذي تنطلق مبارياته في الأول من ديسمبر المقبل.

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أسفرت عن تواجد النادي المصري البورسعيدي مع نادي بيراميدز بالمجموعة الأولى بجانب إينوجو رينجرز النيجيري ونواذيبو إف سي الموريتاني.

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

الجولة الرابعة :

تقام أحد أيام 10 و11 و12 يناير بدلا من 14 و15 و16 فبراير.

الجولة الخامسة:

تقام أحد أيام 24 و25 و26 يناير بدلا من 21 و22 و23 فبراير.

الجولة السادسة:

تقام أحد أيام 31 يناير و1 و2 فبراير بدلا من 6 و7 و8 مارس.

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قرعة دور ربع النهائي:

تجرى يوم 9 فبراير بدلا من يوم 11 مارس.

ذهاب دور ربع النهائي:

يقام أحد أيام 28 و29 فبراير و1 مارس بدلا من 3 و4 و5 إبريل.

إياب دور ربع النهائي:

يقام أحد أيام 6 و7 و8 مارس بدلا من 10 و11 و12 إبريل.

ذهاب دور نصف النهائي:

يقام أحد أيام 1 و2 و3 مايو بدلا من 24 و25 و26 إبريل.

إياب دور نصف النهائي:

يقام أحد ايام 8 و9 و10 مايو بدلا من 1 و2 و3 مايو.

وأبقت اللجنة يوم الرابع والعشرين من مايو موعداً لمباراة نهائي الكونفيدرالية، والتاسع والعشرين من مايو موعداً لمباراة نهائي دوري الأبطال دون تغيير.