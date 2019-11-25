شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكام مباريات يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019 أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن حكام مباريات اليوم الثاني من الجولة الخامسة لدور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020.

حيث تم الإعلان عن طاقم إسباني لـ مباراة ليفربول ونابولي، وفرنسي لـ مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند. حكام يوم الأربعاء من دوري أبطال أوروبا. برشلونة وبوروسيا دورتموند، تم إسنادها للحكم الفرنسي كليموه توربن ويعاونه نيكولا دانو وسيريل جرينجوري، الحكم الرابع كريم عابد ويقود تقنية الفيديو مواطنهم فرانسو ليتيكسيه. ليفربول ونابولي، تم تعيين الحكم الإسباني كارلوس ديل سيرو ويعاونه خوان يوستي وروبرتو ألونسو، الحكم الرابع خوسيه مونويرا ويقود تقنية الفيديو مواطنهم خوسيه ماريا سانشيز. Advertisements تشيلسي وفالنسيا، الحكم الألماني فيليكس زفاير. إنتر ميلان وسلافيا براج، الحكم لبولندي سيمون ماركينياك. أياكس أمستردام وليل، الحكم الألماني فيليكس بيريش. جينك وسالزبورج، الحكم الفنلندي ماتياس جيسترينوس. زينيت سان بطرسبرج وليون، الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو. ليبزيج وبنفيكا، الحكم الإسباني جيل مانزانو.

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