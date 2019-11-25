شكرا لقرائتكم غضب داخل نادى قنا لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يذكر أن اتحاد الكرة سحب أمس قرعة دور الـ32 للبطولة وأسفرت عن المواجهات التالية:
الأهلي – بني سويف
الزمالك – الشرقية
إنبي – الترسانة
الإنتاج الحربي – ابو قير للأسمدة
حرس الحدود – بتروجيت
الإتحاد – النصر
المصري – قنا
أسوان – طنطا
المقاولون العرب – الجزيرة المطروحي
سموحة – العبور
وادي دجلة – بيلا
مصر – الجونة
طلائع الجيش – دكرنس
مصر للمقاصة – فاركو
بيراميدز – النجوم
الإسماعيلى - الاعلاميين
كانت هذه تفاصيل خبر غضب داخل نادى قنا لهذا السبب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.