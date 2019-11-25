غضب داخل نادى قنا لهذا السبب...

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جدة - عمرو شويل قال أشرف سعد رئيس مجلس إدارة نادى قنا لـ"الخليج 365 " إنه تقدم بمذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة عقب سحب مراسم القرعة أمس، يؤكد من خلاله رفضه ارتداء القميص المخصص له من قبل اتحاد الكرة إلا بعد سداد مستحقاته المتأخرة، مضيفا:" المباراة ستقام على ستاد الجيش بالسويس تكلفة ولم يحصل حتى الأن على أى مستحقات من اتحاد الكرة رغم بلوغه دور الـ32".

يذكر أن اتحاد الكرة سحب أمس قرعة دور الـ32 للبطولة وأسفرت عن المواجهات التالية:

الأهلي – بني سويف

الزمالك – الشرقية

إنبي – الترسانة

الإنتاج الحربي – ابو قير للأسمدة

حرس الحدود – بتروجيت

الإتحاد – النصر

المصري – قنا

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أسوان – طنطا

المقاولون العرب – الجزيرة المطروحي

سموحة – العبور

وادي دجلة – بيلا

مصر – الجونة

طلائع الجيش – دكرنس

مصر للمقاصة – فاركو

بيراميدز – النجوم

الإسماعيلى - الاعلاميين