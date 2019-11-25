شكرا لقرائتكم الأهلي يسعى لضم مهاجم ومدافع كفر الزيات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يهتم مسئولو الاهلي بمراقبة ثنائي فريق مالية كفر الزيات، عبد العزيز إبراهيم وأحمد العش، من أجل ضمهما لصفوف الفريق الأحمر خلال الفترة القائمة، حيث تراقب اللجنة الفنية بالأهلي برئاسة محمود صالح ثنائي المالية، لتقديم تقرير وافي عنهما إلى لجنة التخطيط، قبل حسم مسألة التعاقد معهما من عدمه.

ويعد الثنائي عبد العزيز والعش من مواليد 98 ويلعب الأول في مركز المهاجم الصريح، بينما يلعب الآخر في مركز المدافع.

عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز إبراهيم

ويراقب ناجي خليل عضو اللجنة الفنية بالأهلي ثنائي مالية كفر الزيات لحسم التعاقد معهما من عدمه، لاسيما وأن التعاقد معهما لن يكلف خزينة القلعة الحمراء مبالغ مالية كبيرة بعكس لاعبي الدوري الممتاز.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع ثنائي كفر الزيات ثم إعارتهما إلى أحد أندية الدوري الممتاز لاكتساب الخبرات الكافية للعب في دوري الأضواء والشهرة.

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احمد العش احمد العش

وحضر ناجى خليل عضو اللجنة الفنية بالنادي الأهلي بتكليف من رئيس اللجنة محمود صالح و أشاد بالثنائى وقدم تقريرا فنيا للجنة بذلك.

ويتميز اللاعبان بصغر سنهما حيث أنهم لم يتخطوا الـ ٢١ عام وحظيا بإشادة كل مدربى المجموعة الثالثة بحرى.

وحدثت اتصالات مبدئية برئيس نادى المالية جلال أبو عوف والذي رحب برحيل الثنائي بشرط حصول النادي على مقابل مالي مناسب.