شكرا لقرائتكم طارق يحيي يطالب طلائع الجيش بإستعارة إسلام جابر من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يتم عرض الأمر على الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الصربي ميتشو لتحديد موقف اللاعب.
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