شكرا لقرائتكم طارق يحيي يطالب طلائع الجيش بإستعارة إسلام جابر من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل إسلام جابر لاعب الوسط المهاجم بفريق الزمالك ضمن حسابات طلائع الجيش للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة في ظل عدم مشاركته في المباريات مع القلعة البيضاء.

وتواصل طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش مع مسؤولي الزمالك لاستطلاع رأيهم بشأن الموافقة على انتقال اللاعب للطلائع في يناير المقبل على سبيل الإعارة.

ومن المقرر أن يتم عرض الأمر على الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الصربي ميتشو لتحديد موقف اللاعب.