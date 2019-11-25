شكرا لقرائتكم لجنة المسابقات تقرر إقامة مواجهة الاتحاد السكندري والإسماعيلي على استاد الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اقامة مباراة الاتحاد السكندري مع الاسماعيلي ضمن الأسبوع السادس لمسابقة الدوري الممتاز المحدد لها في السابعة والنصف السبت 30 نوفمبر الحالي بستاد حرس الحدود بدلا من ستاد برج العرب. ويستأنف فريق الاتحاد السكندري تدربباته غدا على ملاعب النادى بسموحة استعداد لاستنانف مباريات الدورى ومواجهة الاسماعيلى والمقرر لها 30 نوفمبر الجارى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة المسابقات تقرر إقامة مواجهة الاتحاد السكندري والإسماعيلي على استاد الحدود... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.