شيفيلد يخطف تعادلاً ثميناً من مانشستر يونايتد

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جدة - بواسطة طلال الحمود - فرض شيفيلد يونايتد يوم الأحد التعادل 3 - 3 في الوقت القاتل على ضيفه مانشستر يونايتد في المرحلة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في مباراة شهدت العديد من الأحداث المثيرة.
وفرض شيفيلد هيمنته على مجريات الشوط الأول، الذي أنهاه بهدف نظيف أحرزه جون فيلك في الدقيقة 19، قبل أن يهدر الفريق المضيف أكثر من فرصة لمضاعفة النتيجة.
وفي الشوط الثاني، أضاف ليس موسيت الهدف الثاني لشيفيلد في الدقيقة 52، لكن مانشستر يونايتد حقق انتفاضة رائعة، عقب تسجيله ثلاثة أهداف حملت توقيع براندون وليامز وماسون غرينوود وماركوس راشفورد في الدقائق 72 و77 و79.
وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بفوز مثير لمانشستر، أحرز شيفيلد هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق أوليفر مكبورني، ليلجأ حكم المباراة لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، وسط شكوك بوجود لمس الكرة ليد لاعب شيفيلد قبل تسجيله الهدف، إلا أنها أثبتت صحة الهدف، وتنهي المباراة بالتعادل، ليرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 17 نقطة في المركز التاسع، متأخرا بفارق نقطة عن شيفيلد صاحب المركز السادس.
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