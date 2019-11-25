كايسيدو يقود لاتسيو إلى فوزه الخامس على التوالي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل البديل فيليبي كايسيدو هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود لاتسيو لفوزه الخامس على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بتغلبه 2-1 خارج ملعبه على ساسولو المتعثر يوم الأحد.
وبهذا الانتصار صعد لاتسيو للمركز الثالث برصيد 27 نقطة من 13 مباراة، متقدما بنقطتين على جاره روما بينما تفصله ثماني نقاط عن المتصدر يوفنتوس.
وأحرز هداف المسابقة تشيرو إيموبيلي هدفه 15 في الدوري ليمنح لاتسيو التقدم في الدقيقة 34 بتسديدة خدعت كونسيلي، وتعادل فرانشيسكو كابوتو لساسولو من متابعة لركلة ركنية في آخر لعبة بالشوط الأول.
وتبادل لاعب الإكوادور، الذي شارك بديلا في الدقيقة 79، الكرة مع لويس ألبرتو وصمد أمام اثنين من المدافعين قبل أن يهز شباك الحارس أندريا كونسيلي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع وسط أجواء ممطرة.
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