موعد مباراة قطر ضد العراق 26 / 11 / 2019 في خليجي 24 والقنوات الناقلة

الإثنين 25 نوفمبر 2019

تقام يوم غداً الثلاثاء مباراة قطر ضد العراق والتي تجمع المنتخبان على ملعب إستاد خليفة الدولي لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة خليجي 24 التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة .



وفي التقرير التالي يلسط معكم " الخليج 365 " الضوء على موعد المباراة في ثلاثة دول مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها .

البداية مع إستعدادات المنتخبين حيث يعول المنتخب القطري على ترسانة من اللاعبين المميزين أمثال المعز علي هداف كأس آسيا 2019 وبسام الراوي وأكرم عفيف وغيرهم من الأسماء اللامعة .

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في الوقت الذي يدخل فيه المنتخب العراقي المباراة بنية الفوز بالثلاثة نقاط على الرغم من أن المباراة لن تكون سهلة لكن الفوز بها سيقرب أسود الرافدين خطوة في طريق الوصول إلى الدور نصف النهائي

موعد مباراة قطر ضد العراق

تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد العراق

ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 الناقل الحصري لمباريات الأندية والمنتخبات في القارة الصفراء قارة آسيا ويعلق عليها المعلق الجزائري الكبير حفيظ دراجي .