شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح لمسؤولي المنتخب الأولمبي: بلاش نكرر فضيحة روسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، من تكرار الفوضى التي حدثت في معسكر منتخب مصر أثناء بطولة كأس العالم روسيا 2018، وذلك خلال مشاركة المنتخب الأولمبي بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

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وتأهل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعدما توج ببطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 سنة التي احتضنتها مصرفي الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري.

وكتب محسن صالح، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مَش عايزين اللي حصل في روسيا يتكرر في طوكيو. بلاش نكتفي بالإنجاز ونقضيها تكريم ومكافآت وتصوير وإعلانات وسفر بهوات وفضايح وحكايات ولازم نتعلم من اللي فات!».

وأضاف: «خدو التلاتة المميزين في المنتخب الأول وشيل تلاتة احتياط ملعبوش من القايمة وحطهم في المدرجات وقلل عدد المسافرين ولابسين جرافتات!».