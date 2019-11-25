شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن مجدي: أغلقت صفحة المنتخب.. وتركيزي الآن مع الإسماعيلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث اللاعب عبدالرحمن مجدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، والمتوج مع منتخب مصر الأولمبي على بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، عن الفترة المقبلة مع الدراويش ومواجهة الجزيرة الإماراتي.

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ويلتقي الإسماعيلي مع الجزيرة الإماراتي، غدا الثلاثاء، في إياب دور الـ16 «ثمن النهائي» للبطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس»، علمًا بأن لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الدراويش بثنائية نظيفة.

وأكد عبدالرحمن مجدي، في فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، انه سعيد بما قدمه مع المنتخب الأولمبي وحصد بطولة الأمم الإفريقية ووجه الشكر للاعبين والجهاز الفني والجماهير على الدعم المتواصل له.

وأشار مجدي، إلى انه أغلق ملف المنتخب ودخل في حالة تركيز تام مع الإسماعيلي الذي ينتظره مباراة هامة أمام الجزيرة الإماراتي غدا ومبارياتالدوري الممتاز، ووعد جماهير الدراويش ببذل كل الجهد من أجل الفوز مع الإسماعسيلي ببطولة هذا الموسم.