شكرا لقرائتكم خبر عن «روبيرتسون» يكشف رد فعل «صلاح» تجاه جلوسه على مقاعد البدلاء أمام كريستال بالاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف النجم الإسكتلندي لنادي ليفربول الإنجليزي، أندي روبيرتسون، عن مشاعر زميله المصري محمد صلاح تجاه غيابه عن المشاركة مع فريقه في المباراة الأخيرة أمام كريستال بالاس، والتي حسمها الريدز بصعوبة بنتيجة 2-1.

وقال «روبيرتسون»، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «أنا و(مو) كنا في نفس الوضعية، كان (مو) يائسًا للعب كذلك، ولكن المدرب اتخذ القرار وتقبله (مو)».

Advertisements

وأضاف الظهير الأيسر للريدز: «أنت لا تريد أن تفقد أي مباراة، ولكن إذا كان هذا يعني الغياب عن مباراة عوضًا عن ستة فهناك فارق كبير، أحيانًا عليك أن تكون ذكيًا قليلًا، أنا استطعت المشاركة ولم تكن هناك حاجة لـ(مو) رغم أنه كان يحضر نفسه للدخول حين سجل بوبي (فيرمينو) فعاد للجلوس على مقعد البدلاء».

واختتم اللاعب حديثه عم زميله المصري قائلًا: «آمل أن يعطه ذلك وقتًا أكثر للاستقرار وآمل أن يكون بخير في مباراة منتصف الأسبوع».

ويواجه ليفربول نظيره نابولي، بعد غد الأربعاء، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.