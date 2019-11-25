شكرا لقرائتكم خبر عن «هازارد»: لا توجد مقارنة بيني وبين «مبابي».. سيصبح أحد أفضل اللاعبين في التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أثنى النجم البلجيكي إيدن هازارد، لاعب ريـال مدريد الإسباني، على كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، قبل مباراة الفريقين، غدًا الثلاثاء، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفي حديث لـ«لو باريزيان» الفرنسية، أكد «هازارد» رغبته في انضمام «مبابي» إلى النادي الملكي ليلعب بجواره، مضيفًا: «سيصبح الأفضل في العالم خلال السنوات القليلة القادمة، هناك العديد من اللاعبين الشباب لديهم قدرات عالية، ولكن إذا استمر كيليان بهذا المستوى فسيصبح أحد أفضل اللاعبين في التاريخ».

وأضاف نجم الميرنجي: «في عمر الـ 20، كنت قد توجت بالفعل كبطل للدوري الفرنسي مع ليل، ولكن بالنسبة للإحصائيات فلا توجد مقارنة بين وبين مبابي، كنت أتطور قليل بقليل ولكن مبابي في قمة مستواه في عمر الـ 20».