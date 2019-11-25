شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعلن تمديد تعاقده مع إيزي إيميكا لثلاثة مواسم إضافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، انتهاء إجراءات تمديد التعاقد مع النيجيري إيزي إيميكا، لمدة ثلاثة مواسم إضافية لينتهي تعاقده الجديد موسم 2023/2022، بعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقيادة إيهاب جلال، المدير الفني للفريق.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، جاء ذلك في إطار حرص مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية، على الاحتفاظ بالقوام الرئيسي للفريق الأول أملأ في المنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق.

وقام اللاعب بالتوقيع على تعاقده الجديد في حضور محمد الخولي نائب رئيس النادي والمشرف على الفريق الأول، وطارق هاشم وشريف مزروع وأحمد الشملة أعضاء مجلس الإدارة، ووائل الخربتاوي مدير أعمال اللاعب.

الجدير بالذكر أن إيزي إيميكا يشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع كان قد انضم للمصري مطلع موسم 2019/2018 بعقد يمتد لموسمين، وشارك خلال الموسم الماضي في 18 مباراة باجمالي 1362 دقيقة، فيما شارك اللاعب في غالبية مباريات الفريق هذا الموسم سواء ببطولة الدوري أو البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.