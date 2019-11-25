شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جدول مباريات بطولة كأس الخليج «خليجي 24» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

تنطلق غدا الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2019 بطولة كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 24»، ، وتستمر حتى 8 ديسمبر المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.



قرعة كأس الخليج

وأسفرت القرعة التي أقيمت الأسبوع الماضي عن وقوع منتخب قطر رفقة كل من منتخب العراق، بجانب منتخبي اليمن والإمارات، بينما جاء المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثانية التي ضمت كلًا من منتخب البحرين، ومنتخب عمان والمنتخب الكويتي.

ضربة البداية

بداية البطولة ستكون مباىاة منتخب قطر مع المنتخب العراقي، في حين يلتقي المنتخب الإماراتي بمنتخب اليمن، بينما ستشهد المجموعة الثانية أيضًا لقاءين غاية في القوة، الأولى بين منتخب السعودية ومنتخب الكويت، والثانية ستجمع بين عمان والبحرين.

جدول مباريات خليجي 24 في قطر

يستعرض موقع السعودية نيوز فيما يلي جدول مباريات كأس خليجي 24 الذي ينطلق غدا الثلاثاء في قطر ليكون ترتيب المباريات كالتالي :_

مباريات الثلاثاء

قطر - العراق «ستاد خليفة الدولي»

الإمارات - اليمن «ستاد الدحيل»

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

سلطنة عمان - البحرين «ستاد الدحيل»

السعودية - الكويت «ستاد الدحيل»

الجمعة 29 نوفمبر 2019

الإمارات - العراق «ستاد خليفة الدولي»

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اليمن - قطر «ستاد خليفة الدولي»

السبت 30 نوفمبر 2019

الكويت - سلطنة عمان «ستاد الدحيل»

البحرين - السعودية «ستاد الدحيل»

الإثنين 2 ديسمبر 2019

قطر - الإمارات «ستاد خليفة»

الكويت - البحرين «ستاد خليفة»

اليمن - العراق «ستاد الدحيل»

سلطنة عمان - السعودية «ستاد الدحيل»

الخميس 5 ديسمبر 2019

أول المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثانية

أول المجموعة الثانية - ثاني المجموعة الأولى

الأحد 8 ديسمبر 2019

الفائزان في الدور نصف النهائي «ستاد خليفة الدولي»

منتخب قطر يحقق اللقب الآسيوي

يذكر أن المنتخب القطري حقق لقب البطولة الآسيوية بالإمارات بعدما تغلب في نهائي البطولة على اليابان ، ليفتتح العنابي البطولات العربية القارية في العام 2019.