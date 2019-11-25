شكرا لقرائتكم طبيب الأهلي يطمئن على حالة محمد محمود وحمدي فتحي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اتصالا هاتفيا بـ محمد محمود وحمدي فتحي لاعبي الفريق، من أجل الاطمئنان عليهما بعد خضوعهما مؤخرًا لعمليتي الرباط الصليبي وغضروف الركبة علي الترتيب.

وأكد طبيب الفريق أن الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة للثنائي في إطار برنامجهما العلاجي، وخضع محمد محمود وحمدي فتحي لعمليتين جراحيتين مؤخرًا في ألمانيا للتعافي من الإصابة، ويلتقي الأهلي مع نظيره الجونة في الخامسة مساء اليوم، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.

ويطير الأهلي لتونس صباح غداً الثلاثاء على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة النجم الساحلي المقرر اقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.