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فحص طبي لـ محمود متولي بالأهلي عقب العدة من تونس...

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جدة - عمرو شويل يخضع محمود متولي مدافع الأهلي لفحص طبي عقب عودة الفريق الأحمر من رحلة تونس التي تبدأ غدٍا الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي مساء الجمعة المقبل على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

ومن المنتظر أن يحدد الفحص الطبي موعد عودة اللاعب بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية للفريق، خاصة أنه ينفذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، التي تعرض لها في مباراة الزمالك بالسوبر المحلي.

 

وحرص خالد محمود طبيب الفريق على عقد جلسة مع اللاعب قبل سفر الفريق الي الجونة أمس من أجل الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي للاعب والوحدات التدريبية والتأهيلية التي سيخضع لها خلال فترة تواجد الفريق في تونس قبل العودة لاستئناف التدريبات على ملعب التتش بالجزيرة الأسبوع القادم.

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