شكرا لقرائتكم فحص طبي لـ محمود متولي بالأهلي عقب العدة من تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المنتظر أن يحدد الفحص الطبي موعد عودة اللاعب بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية للفريق، خاصة أنه ينفذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، التي تعرض لها في مباراة الزمالك بالسوبر المحلي.
وحرص خالد محمود طبيب الفريق على عقد جلسة مع اللاعب قبل سفر الفريق الي الجونة أمس من أجل الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي للاعب والوحدات التدريبية والتأهيلية التي سيخضع لها خلال فترة تواجد الفريق في تونس قبل العودة لاستئناف التدريبات على ملعب التتش بالجزيرة الأسبوع القادم.
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