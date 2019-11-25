شكرا لقرائتكم حسن مصطفى يوجه رسالة خاصة لـ شوقي غريب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد رسالة خاصة عبر "الفيديو كونفرانس" لشوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، قائلا : الحصول على ميدالية أولمبية في طوكيو أسهل من تحقيق انجاز فى كأس العالم. جاء دلك خلال المحادثة التى أجراها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد فى المؤتمر الصحفى المقام حاليا بوزارة الرياضة لاستعراض آخر التطورات المتعلقة بإنشاء وتطوير الصالات المغطاة المقرر لها استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 وإعلان الخطة الإنشائية للوزارة على صعيد مراكز الشباب والأندية الرياضية Advertisements وأكد "مصطفى" أن الخطة الانشائية التي أعدتها الوزارة نالت استحسان لجنة التفتيش المنوطة بالاتحاد الدولى للعبة وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد، برئاسة حسن مصطفى قد أرسل لجنه للتفتيش على الملاعب المختارة لاحتضان منافسات بطولة كأس العالم للكبار بمصر 2021 الأسبوع الماضى

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