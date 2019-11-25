شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الجونة .. "معروف" يدير المواجهة رقم 14 للأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأسندت أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إدارة المباراة لطاقم تحكيم بقيادة الحكم محمد معروف، ويعاونه يوسف البساطي وأحمد ساهر ومعهم أحمد العباسي حكما رابعا. محمد معروف حكم المباراة من مواليد عام 1986، حصل على الشارة الدولية في 2014. وأدار محمد معروف 13 مباراة للأهلى قبل مباراة اليوم ، فاز المارد الأحمر فى 10 مواجهات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة ، وتلقى لاعبوه الكارت الأصفر 16 مرة واحتسب لهم ركلتى جزاء . Advertisements على الجانب الآخر، أدار محمد معروف 4 مباريا للجونة قبل لقاء اليوم فاز الفريق الساحلى فى مباراتين وخسر مثلهم وتلقى لاعبوه 10 كروت صفراء . وإجمالا أدار محمد معروف 9 مباراة بالدوري أشهر خلالها الكارت الأصفر 351 مرة تحولت ست منها لكروت حمراء فيما ظهر الكارت الاحمر بشكل مباشر فى 3 مناسبات ، واحتسب 40 ركلة جزاء . وتعد مباراة الاهلي والجونة هى الثالثة لمحمد معروف هذا الموسم حيث أدار مباراتين أشهر خلالهم الكارت الأصفر 6 مرات واحتسب 3 ركلات جزاء . وأدار محمد معروف 12 مباراة دولية، أشهر خلالها البطاقة الصفراء31 مرة، والحمراء مرة واحدة، واحتسب ضربة جزاء وحيدة ، كما أدار مباراة نيجيريا و كوت ديفوار في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والتى انتهت بفوز الأفيال بهدف دون رد.

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