شكرا لقرائتكم الأهلي يخوض أول مران في تونس على ملعب الجامعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الأهلي أول مران في تونس غداً الثلاثاء على ملعب الجامعة التونسية، استعداداً لمواجهة النجم الساحلي والمقرر اقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس، والتي تأتى في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويطير الأهلي لتونس صباح غداً الثلاثاء على متن طائرة خاصة، قبل مواجهة النجم الساحلي وذلك بعد مواجهة الجونة المقرر اقامتها مساء غداً الاثنين والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.

وأنهى الأهلى كل الترتيبات الخاصة برحلة تونس، بما في ذلك حجز فندق الإقامة وملعب التدريب ووسائل الانتقال، وكافة الأمور الإدارية، وذلك من خلال الاتصالات التي أجراها سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي وسمير عدلي المدير الإداري، مع كل من السفير المصري في تونس نبيل حبشي ورئيس اتحاد الكرة التونسي وديع الجريء.