شكرا لقرائتكم الأهلي يخوض أول مران في تونس على ملعب الجامعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأنهى الأهلى كل الترتيبات الخاصة برحلة تونس، بما في ذلك حجز فندق الإقامة وملعب التدريب ووسائل الانتقال، وكافة الأمور الإدارية، وذلك من خلال الاتصالات التي أجراها سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي وسمير عدلي المدير الإداري، مع كل من السفير المصري في تونس نبيل حبشي ورئيس اتحاد الكرة التونسي وديع الجريء.
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