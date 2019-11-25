شكرا لقرائتكم محسن صالح للمنتخب الأولمبي: احذروا تكرار سيناريو مونديال روسيا في أولمبياد طوكيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكتب محسن صالح عبر تويتر : "مَش عايزين اللي حصل في روسيا يتكرر في طوكيو.بلاش نكتفي بالانجاز ونقضيها تكريم ومكافآت وتصوير واعلانات وسفر بهوات وفضايح وحكايات ولازم نتعلم من اللي فات! ..خدو التلاته المميزين في المنتخب الاول وشيل تلاته احتياط ملعبوش من القايمه وحطهم في المدرجات وقلل عدد المسافرين ولابسين جرافتات!"

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ظهر المنتخب الأول فى كأس العالم بروسيا 2018 بشكل متراجع للغاية وغير متوقع، ليتذيل مجموعته بثلاث هزائم خلف أوروجواى وروسيا والسعودية بلا رصيد من النقاط، واستقبالت شباكه 6 أهداف، وسجل الفراعنة هدفين.

وسطر لاعبو منتخب مصر الأولمبى أسماءهم بحروف من نور فى تاريخ المجد ليدخلوا التاريخ من الباب الكبير، بعد التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 والتتويج ببطولة أمم أفريقيا للشباب التى أقيمت فى مصر للمرة الأولى فى تاريخ الفراعنة الصغار.

وفاز المنتخب الوطنى على الأفيال الإيفوارية فى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 بهدفين مقابل هدف، بعدما تقدم الفراعنة طوال أحداث اللقاء بهدف نظيف ليتعادل منتخب كوت ديفوار فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى وتمتد المباراة لأشواط إضافية، قبل أن يحسم رمضان صبحى النتيجة لصالح الفراعنة بهدف قاتل قبل نهاية الشوط الإضافى الثانى.