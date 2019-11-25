شكرا لقرائتكم جهاد جريشة يدير مباراة المقاصة والحرس. وجمال لنادي مصر ودجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور أسماء حكام مباراتي غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري وجاءت تعيينات حكام مباريات الغد على النحو التالي: - اف سى مصر مع دجلة: احمد جمال ووائل شعبان وتامر سمير ..ويحيى عبد الحميد حكما رابعا. Advertisements - المقاصة مع حرس الحدود : جهاد جريشة وعادل ماهر واحمد الكيال ..وسيد محمد احمد حكما رابعا. وتستكمل غداً الثلاثاء مؤجلات الجولة السادسة لمسابقة الدوري بإقامة مباراتين تجمع نادى مصر مع وادى دجلة ومصر المقاصة يصطدم بحرس الحدود بعد إستئناف مواجهات الايجبيشن ليج عقب فترة توقف طويلة بسبب انشغال المنتخب الأولمبى بمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً التى توج بطلا لها فضلا عن صعوده لأولمبياد طوكيو 2020 بالإضافة لأداء المنتخب الوطنى لمباراتى كينيا وجزر القمر اللتان انتهت بالتعادل فى التصفيات الأفريقية.

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