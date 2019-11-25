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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة اليوم بث مباشر 25 نوفمبر 2019 في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر .. يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة مع نظيره الأهلي ، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم، ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2019\2020.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة اليوم بث مباشر 25 نوفمبر 2019 في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الاهلى والجونة على الهواء مباشرة ، تقام المباراة مساء اليوم في "إستاد الجونة" ، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة .

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة اليوم بث مباشر 25 نوفمبر 2019 في الدوري المصري

بث مباشر مباراة الجونة ضد الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، من المقرر أن تذاع المباراة حصرياً فور إنطلاقها في موعدها المحدد عبر قناة

"، معلقا علي المباراة "محمد الكواليتي"، وقناة ON SPORT HD "

"، معلقا علي المباراة "إيمن الكاشف". TIME SPORT"

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مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة اليوم بث مباشر 25 نوفمبر 2019 في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الاهلي والجونة يلا كوره ،ويدخل المارد الأحمر المباراة في المركز الرابع برصيد 9 نقاط لعب 3 مباريات وحقق في الفوز في جميعهم ويسعي رينية فايلر في الفوز علي نظيرة الجونة ليكون ثاني مدرب اجنبي يحقق الانتصار في اول اربع مباريات له مع الفريق بعد مانويل جوزيه، بينما يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط ، لعب اربع مباريات حقق الفوز في مباراة واحدة فقط وتعادل في مباراة وخسر في اثنين.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة اليوم بث مباشر 25 نوفمبر 2019 في الدوري المصري