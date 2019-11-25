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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة اليوم بث مباشر 25 نوفمبر 2019 في الدوري المصري
مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر .. يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة مع نظيره الأهلي ، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم، ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2019\2020.
مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة اليوم بث مباشر 25 نوفمبر 2019 في الدوري المصري
مشاهدة مباراة الاهلى والجونة على الهواء مباشرة ، تقام المباراة مساء اليوم في "إستاد الجونة" ، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة .
مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة اليوم بث مباشر 25 نوفمبر 2019 في الدوري المصري
بث مباشر مباراة الجونة ضد الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، من المقرر أن تذاع المباراة حصرياً فور إنطلاقها في موعدها المحدد عبر قناة
"، معلقا علي المباراة "محمد الكواليتي"، وقناة ON SPORT HD "
"، معلقا علي المباراة "إيمن الكاشف". TIME SPORT"
مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة اليوم بث مباشر 25 نوفمبر 2019 في الدوري المصري
مشاهدة مباراة الاهلي والجونة يلا كوره ،ويدخل المارد الأحمر المباراة في المركز الرابع برصيد 9 نقاط لعب 3 مباريات وحقق في الفوز في جميعهم ويسعي رينية فايلر في الفوز علي نظيرة الجونة ليكون ثاني مدرب اجنبي يحقق الانتصار في اول اربع مباريات له مع الفريق بعد مانويل جوزيه، بينما يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط ، لعب اربع مباريات حقق الفوز في مباراة واحدة فقط وتعادل في مباراة وخسر في اثنين.
مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة اليوم بث مباشر 25 نوفمبر 2019 في الدوري المصري
مشاهدة مباراة الاهلي والجونة مباشر يوتيوب .. وضربت الإصابات النادي الأهلي خلال التوقف بداية من محمد محمود مرور بحسين الشحات ثم أليو ديانج وأخيرا حمدي فتحي، حيث سيغيب الثنائي محمود وفتحي لمده 6 شهور وحتى نهاية الموسم الحالي وهو ما ضرب وسط الأهلي في مقتل حيث في الأغلب سيعتمد فالير على الثنائي حسام عاشور وعمرو السولية.
مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة اليوم بث مباشر 25 نوفمبر 2019 في الدوري المصري
مشاهدة مباراة الاهلى كول كورة .. في المقابل يحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط ويسعى لتفجير مفاجأة والحاق أول هزيمة بالنادي الأهلي في مسابقة الدوري.
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