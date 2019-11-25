شكرا لقرائتكم المقاولون يكشف تطورات إصابة طاهر محمد طاهر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان طاهر قد تعرض لتمزق في العضلة الخلفية خلال معسكر الفراعنة قبل المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للشباب التي توج بها المنتخب الأوليمبي الجمعة الماضية، ليتم استبعاده من القائمة.
ويستعد المقاولون العرب لمواجهة فريق الجونة ضمن منافسات الأسبوع السادس بمسابقة الدوري العام، ويحتل ذئاب الجبل المركز الثالث بجدول المسابقة برصيد 10 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة والخسارة في مثلها.
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