شكرا لقرائتكم المقاولون يكشف تطورات إصابة طاهر محمد طاهر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور وائل نبيل طبيب نادي المقاولون العرب، أن الأشعة التي أجراها طاهر محمد طاهر صانع ألعاب ذئاب الجبل والمنتخب الأوليمبي، أثبتت التئام التمزق بشكل كامل.

قال طبيب المقاولون في تصريحات خاصة، أن الفترة المقبلة ستشهد تدريبات تأهيلية من أجل معالجة الشد في العضلة الخلفية، والذي من المقرر أن يستغرق فترة زمنية لا تتجاوز أسبوعين يمكن للاعب أن يعود بعدها للمشاركة مع المقاولون بشكل طبيعي.

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وكان طاهر قد تعرض لتمزق في العضلة الخلفية خلال معسكر الفراعنة قبل المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للشباب التي توج بها المنتخب الأوليمبي الجمعة الماضية، ليتم استبعاده من القائمة.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة فريق الجونة ضمن منافسات الأسبوع السادس بمسابقة الدوري العام، ويحتل ذئاب الجبل المركز الثالث بجدول المسابقة برصيد 10 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة والخسارة في مثلها.