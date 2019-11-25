شكرا لقرائتكم الأهلي يطير إلى تونس بطائرة خاصة غداً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتوجه بعثة النادي الأهلي إلى تونس صباح غداً الثلاثاء على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي المقرر اقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري المقرر اقامتها على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويطير الأهلى لتونس على نفس الطائرة التي سافر بها للجونة ، بعد مواجهة فريق الجونة والمقرر اقامتها مساء اليوم الاثنين والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.

وأنهى الأهلى كل الترتيبات الخاصة بالرحلة، بما في ذلك حجز فندق الإقامة وملعب التدريب ووسائل الانتقال، وكافة الأمور الإدارية، وذلك من خلال الاتصالات التي أجراها سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي وسمير عدلي المدير الإداري، مع كل من السفير المصري في تونس نبيل حبشي ورئيس اتحاد الكرة التونسي وديع الجريء.