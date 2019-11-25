شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف لماذا لم يسبق سيد عبد الحفيظ الأهلي في السفر لتونس؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو النادي الأهلي عن سفر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة برفقة سمير عدلي مدير إدارة العلاقات العامة لتونس قبل البعثة الحمراء للترتيب لإقامة الفريق هناك، مما كان يعني عدم سفر عبد الحفيظ للجونة لحضور مواجهة الفريقين المقرر اقامتها مساء اليوم في بطولة الدوري العام، إلا أن عبد الحفيظ لم يسافر لتونس ويتواجد حالياً في معسكر الأهلي بالجونة.

ويطير الأهلي إلى تونس صباح غداً الثلاثاء على متن طائرة خاصة، قبل مواجهة النجم الساحلي وذلك بعد مواجهة الجونة المقرر اقامتها مساء غداً الاثنين والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.

وعلم الخليج 365 أن السويسري رينيه فايلر هو من رفض سفر عبد الحفيظ مبكراً، مكتفياً بأن يسبق سمير عدلي البعثة الحمراء وذلك لكي يؤدي عبد الحفيظ دوره في معسكر الفريق في الجونة، خاصة أن فايلر يرفض الاستهانة بالمباراة أو التفكير في مواجهة النجم الساحلي قبل حسم نقاط المباراة الثلاثة لصالحه.