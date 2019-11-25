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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر موقع يلا شوت .. يواجه الزمالك فريق إنبي في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري.

اليوم مؤجلات الدوري.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر يوتيوب

مشاهده مباراه الزمالك وانبي اليوم .. وسيحاول الزمالك أن يحقق انتصاراً مقنعاً لجماهيره التي طالما انتقدت الأداء الذي يقدمه الفريق الأبيض تحت قيادة مدربه الصربي ميتشو خلال الفترة الماضية.

اليوم مؤجلات الدوري.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر يوتيوب

مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر بدون تقطيع .. ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب جدول الدوري برصيد 10 نقاط، حيث خاض حتى الآن 4 مباريات حقق الفوز في 3 وتعادل في واحدة.

اليوم مؤجلات الدوري.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر يوتيوب

مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر الان .. وكان آخر فوز حققه الزمالك في الدوري المصري قبل التوقف كان على حساب المقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل هدف، أحرز أهداف الزمالك وقتها كل من فرجاني ساسي بالدقيقة 15، وأحمد سيد زيزو بالدقيقة 34.

اليوم مؤجلات الدوري.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر يوتيوب

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مشاهده مباراه الزمالك وانبي كوره اون لاين .. وكان الزمالك قد تأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعدما تخطى عقبة فريق جينيراسيون فوت السنغالي، بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد.

اليوم مؤجلات الدوري.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر يوتيوب

بينما فريق إنبي فيحتل حالياً المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة، حيث خاض 5 مباريات تعادل في واحدة وخسر في 4.

اليوم مؤجلات الدوري.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر يوتيوب

أي أن موقف إنبي صعب للغاية، خاصة أنه مطالب بتحسين مركزه في جدول الدوري قبل أن يجد نفسه يواجه شبح الهبوط إلى دوري المظاليم.

اليوم مؤجلات الدوري.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر يوتيوب

وسيحاول فريق إنبي أن يخرج ينتيجة إيجابية من أجل تحسين موقفه بعض الشيء، خاصة أن موقفه سيزداد صعوبة إذا تعرض لهزيمة جديدة.

اليوم مؤجلات الدوري.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر يوتيوب

بينما الزمالك فلن يقبل جمهوره إلا بالانتصار وحصد الثلاث نقاط، من أجل الاستمرار بقوة في المنافسة على لقب الدوري العام الغائب عن فريق الزمالك منذ عام 2015.