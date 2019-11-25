شكرا لقرائتكم "حفلة" تنقل الأهلي من مقر إقامته في الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من التركيز الشديد تسيطر على فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي قبل مواجهة الجونة والمقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين وبالتحديد في تمام الساعة الخامسة مساء، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.

وعلم الخليج 365 أن جهاز الكرة قرر تغيير فندق الإقامة بعد علمهم بإقامة حفل كبير هناك خوفاً من خروج اللاعبين عن تركيزهم، وتم حجز فندق أخر يتواجد فيه الفريق الأن قبل المواجهة المرتقبة.

ويعقد الجهاز الفني لفريق الأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين في الثالثة عصر اليوم الاثنين لإعلان التشكيل ومراجعة بعض التعليمات الفنية الأخيرة قبل التوجه إلي استاد الجونة، وضم فايلر 22 لاعباً لمواجهة الجونة وهم محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايى ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.