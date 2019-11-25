جناح الإسماعيلي : أعد جماهير الدراويش بالعودة ببطاقة التأهل العربي من الإمارات...

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قال عبد الرحمن مجدى أنه سعيد للغاية بعد التتويج بكأس الامم الافريقية تحت 23 سنة، مؤكداً أن مواجهة الجزيرة الاماراتى هى الاهم فى الوقت الحالى مقدماً وعده لجماهير الدراويش بالعودة من الامارات بتذكرة التأهل لدور المجموعات بالبطولة العربية .
وانتظم عبد الرحمن مجدى جناح الإسماعيلى الدولى بالتدريبات الجماعية عقب خوضه تدريبات استشفائية بالمران أمس.
وينهى اليوم الاثنين فريق الاسماعيلى استعداداته لمباراته المرتقبة مع الجزيرة الاماراتى المقرر لها عصرغداً الثلاثاء على ستاد محمد بن زايد بأبوظبى ضمن مواجهات إياب دورالستة عشر بالبطولة العربية، حيث من المقررأن يخوض الدراويش مرانهم الختامى على ملعب المباراة ويضع خلاله الصربى ميودراج يستيش المديرالفنى للفريق اللمسات الأخيرة على تشكيل الفريق لخوض موقعة البطولة العربية .
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