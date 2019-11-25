شكرا لقرائتكم جناح الإسماعيلي : أعد جماهير الدراويش بالعودة ببطاقة التأهل العربي من الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاسماعيلى عبر فيس بوك حوار مسجل مع عبد الرحمن مجدى نجم الدراويش الواعد وأحد أبطال المنتخب الاولمبى قبل مواجهة الجزيرة الاماراتى في إياب دور الـ16 بالبطولة العربية .

قال عبد الرحمن مجدى أنه سعيد للغاية بعد التتويج بكأس الامم الافريقية تحت 23 سنة، مؤكداً أن مواجهة الجزيرة الاماراتى هى الاهم فى الوقت الحالى مقدماً وعده لجماهير الدراويش بالعودة من الامارات بتذكرة التأهل لدور المجموعات بالبطولة العربية .

ويفكر الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للاسماعيلى وضع عبد الرحمن مجدى نجم المنتخب الاولمبى، على دكة البدلاء كورقة رابحة يدفع بها خلال سير المباراة حال الاحتياج لجهوده خوفاً من إشراكه أساسياً وتعرضه للإجهاد بعد مشاركته مع المنتخب الاولمبى فى كأس أفريقيا تحت 23 عاماً والتى توج الفراعنة الصغارأبطالا لها .