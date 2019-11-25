المصري يقرر تعديل عقد نجم المنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:
أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، أن مجلس الإدارة قرر تعديل عقد كريم العراقي ظهير أيمن الفريق، خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأشار الخولي في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن كريم قدم أداءً مميزًا في بطولة أفريقيا تحت ٢٣ عاما، وكان من العناصر الأساسية التي ساهمت في فوز مصر بالبطولة.
وأوضح أن تعديل عقده سيشمل زيادة في القيمة المالية وتمديد عدد المواسم على حسب ما سيتم الاتفاق عليه.
وأردف ان المصري حتى هذه اللحظة لم يتلقى أي عروض خارجية للعراقي، مؤكدا ان الحديث عن ذلك مبكر جد.
الجدير بالذكر ان كريم العراقي كان احد الركائز الأساسية الذي يعتمد عليها شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي، وساهم في تأهل المنتخب لأوليمبياد طوكيو 2020.
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