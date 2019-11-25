بيكهام يكشف موقفه من اللعب للأهلي والزمالك وتواجد صلاح بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أحمد رمضان بيكهام لاعب منتخب مصر الأولمبي ووادي دجلة، أن مسألة تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مع المنتخب بأولمبياد 2020 في طوكيو أمر يخص شوقي غريب المدير الفني للمنتخب.

وكان المنتخب الأولمبي قد نجح في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام في مصر.

وقال أحمد رمضان بيكهام في تصريحات لقناة "تايم سبورتس" "نريد الحصول على حقنا أولا بعد ذلك نفكر في مسألة اللاعبين الكبار".

واستمر "في الوقت الحالي نحن بطل أفريقيا بدون الثلاثي الكبير، منذ 6 سنوات ونحن نلعب معا ويرتفع مستوانا، والمستوى قد يرتفع في الفترة المقبلة".

وواصل "بالتأكيد سنستفيد من وجود لاعبين كبار معنا وهذا لن يُقلل من المنتخب الأولمبي، لاعب بحجم محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم بالتأكيد سيُفدنا".

وأضاف "لكن بالطبع وجود صلاح سيكون على حساب لاعب أخر من المجموعة الحالية وهناك من سيُظلم، لكن في النهاية القرار سيكون لشوقي غريب المدير الفني".

وشدد "وبالطبع لن يكون هناك أي حزن حال تم ضم لاعبين كبار معنا ولن نعترض والأمور ستسير بشكل طيب".

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وتابع "أشعر أن اتجاه شوقي غريب لن يختار 3 لاعبين كبار، سيختار لاعب أو اثنين، من الوارد أن يختار محمد صلاح فقط لا غير".

وأكمل "لم يتحدث معي في وادي دجلة بشأن وجود عروض لي من عدمه".

واسرد "قرأت خبر أن الأهلي يمكن أن يقوم بشرائي واعادتي من جديد مقابل 15 مليون، عندما وقعت على العقود لم أقم بالتركيز في بنود التعاقد وليس لدي علم بهذا الأمر".

وصرح "لو كنت بقيت في الأهلي لحصلت على مقابل مادي أكبر من دجلة، لكن لم أكن لأشارك، لو كنت أفكر في المال لبقيت بالأهلي، لكني رحلت لدجلة من أجل".

واستكمل "الرغبة الأولى لي ولكل لاعب مصري بالتأكيد الاحتراف الخارجي، وفيما يخص الأهلي والزمالك، لا أمانع اللعب في أي نادي أجد أنه يحتاجني وسأشارك معه".

وأكد "من مصلحتي حاليا البقاء في دجلة نظرا لأننا سنشارك في الأولمبياد وبالتالي يجب أن استمر في المشاركة حتى لا تضيع الفرصة، لا اريد تكرار تجربة استبعادي من المنتخب بسبب عدم المشاركة".

واختتم بيكهام تصريحاته قائلا "في حال وجود عرض من الأهلي والزمالك سأتجه للمكان الذي يُفيدني بشكل أكبر من حيث المشاركة".