فتيحة الجرموني: إشارتي كانت للحكم.. ولا علاقة لها باللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدثت المغربية فتيحة الجرموني، الحكم المساعد، التي شاركت في إدارة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي استضافتها مصر، وتُوج بها المنتخب المصري، لقناة تايم سبورتس، وقالت: "الجميع سعيد بنا، الاختيار تم بناء على جهد وعمل، أبارك للشعب المصري على تتويجه بلقب البطولة، وأشكر الجميع على الدعم الذي تلقيناه".

وعن لقطة مباراة غانا وجنوب أفريقيا قالت فتيحة: "حركة عفوية، إشارتي كانت لحكم المباراة وليست لأحد اللاعبين، نحن كفريق حكام نحتفل سويًا عندما ننجح في إدارة المباراة بشكل جيد، والإشارة لم تكن لها أي علاقة بأي قرار اتخذته خلال المباراة، ولم يكن لها علاقة بأي لاعب خلال المباراة... الحديث كان بيني وبين زملائي في الملعب، لا أتذكر تفاصيله، ولكننا في مهمة (مش بنهزر)".

وواصلت: "فوجئت بتداول الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتأكيد الجمهور من حقه التعليق على الصورة، ولكن أؤكد أنها لم يكن لها علاقة بقراراتي في الملعب ولا موجهة لأي لاعب".

تواجدت فتحية ضمن الحكام الذين تم اختيارهم لإدارة مباريات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، وقدمت مردودًا جيدًا خلال المباريات التي شاركت في إدارتها.